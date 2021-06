Was der Kanzler von Star-Virologen Drosten lernt

Ein Backsteinbau in Berlin-Mitte, unweit des Spreebogens. In dem Klinkergebäude wurden vor 100 Jahren hoch ansteckende Kinder behandelt. Heute sitzt hier die Verwaltung der Charité, eine der größten Uni-Kliniken Europas. In der Corona-Pandemie war die Charité Berlins Schwerpunktspital in Sachen Covid-19. Und das liegt – auch – daran, dass hier Christian Drosten forscht.