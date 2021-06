"Qualität der Marke wird sehr stark hinterfragt"

Zugleich stellt Scharitzer fest, dass das Vertrauen in und die Loyalität zu Marken in der Pandemie stark gelitten haben. "Die Qualität der Marke wird sehr stark hinterfragt", selbst Gütesiegel wie "made in Austria" stehen bei den Kunden nicht automatisch für Qualität. Das gelte nicht nur für Firmen sondern auch für "made in Austria" - da könnte auch das Desaster um Masken der Hygiene Austria mit Schuld sein. Vier von fünf Personen gehen davon aus, dass die Eigenmarken des Handels genauso gut sind wie die Herstellermarken.

Trend zu Nachhaltigkeit und Ökologisierung

Auffällig ist laut Scharitzer auch, dass Nachhaltigkeit und Ökologisierung ein starker Trend ist. Das sei der einzige Themenbereich, der wichtiger ist als vor der Pandemie und der Trend sei "deutlich weiblich und jünger". Rund ein Viertel der Befragten wäre bereit, für nachhaltige Produkte auch mehr zu zahlen, etwas mehr als die Hälfte findet das Thema zwar wichtig, möchte aber deshalb nicht mehr Geld ausgeben. Einem Fünftel ist das Thema nicht wichtig. "Für den Anfang" sei die Zahlungsbereitschaft ein guter Wert, sagt Scharitzer, der davon ausgeht, dass sich mit dem steigenden Angebot das Umweltbewusstsein auch verstärkt in Kaufentscheidungen niederschlagen wird.