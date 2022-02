Im Zusammenhang mit der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) sind am Freitag nach Angaben des Justizministeriums 146 Corona-Fälle registriert worden. Betroffen waren demnach 127 Insassen sowie 19 Bedienstete. In Spitälern im Bundesland wurden 287 Covid-Patienten behandelt, ein Plus gab es auf den Normalstationen. 5.333 Neuinfektionen und vier Todesfälle wurden binnen 24 Stunden gemeldet. Der Cluster hatte zahlenmäßig zuletzt einen Trend nach oben aufgewiesen. Insgesamt 121 positive Tests waren laut dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit Stand Freitag, 9.00 Uhr, verzeichnet worden. Im Vergleich zu Donnerstag bedeutete dies einen Anstieg um 41 Ansteckungen.

"Trotz der hohen Infektionszahlen ist man bestrebt den Alltag in der Justizanstalt so gut es geht weiterhin aufrechtzuerhalten", hieß es am Abend in einem Statement des Justizministeriums. "Nach dem Bekanntwerden der ersten Covid-19-Erkrankungen wurden die positiv getesteten Insassen unverzüglich in den eigens eingerichteten Isolationsabteilungen bzw. in ihren Hafträumen abgesondert, die Kontakte in Abstimmung mit der zuständigen Gesundheitsbehörde nachverfolgt und für eine großflächige Testung aller Insassen gesorgt, um mögliche weitere Infektionen rasch erkennen zu können." Vorübergehend ausgesetzt worden seien Besuche im Sinne des Paragrafen 93 des Strafvollzugsgesetzes. Als Ausgleich werde Videotelefonie angeboten.

In Niederösterreichs Kliniken befanden sich im Zusammenhang mit dem Virus 257 Personen und damit um 17 mehr als am Vortag auf Normal- und 30 (minus drei) auf Intensivstationen. 105 freie Intensivbetten standen nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) für Covid-Erkrankte zur Verfügung.

Der Corona-Cluster im Konnex mit einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Produktionsfirma vergrößerte sich von 80 auf 88 positiv Getestete. Hotspots mit mehr als 20 Infizierten gab es zudem in zwei gleichartigen Unternehmen im selben Bezirk sowie in Betrieben in den Bezirken Amstetten und Zwettl. 78 Erkrankte (plus sieben) wurden aus der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) gemeldet. In zwei Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) wurden indes Rückgänge bei den Fallzahlen verzeichnet. In einer Einrichtung im Bezirk St. Pölten gab es nunmehr 47 Infektionen, in einer weiteren im Bezirk Melk 32.

An die behördlichen Teststraßen im Bundesland und Stationen in den Gemeinden ausgeliefert wurde unterdessen ein Kontingent an Antigentests. Pro an Ort und Stelle erfolgter Testung werden nun zwei Stück davon kostenlos ausgegeben, betonte Königsberger-Ludwig am Freitag in einer Aussendung. Die Landesrätin appellierte in diesem Zusammenhang mit Verweis auf die Schonung von Ressourcen und das Vermeiden unnötiger Wartezeiten, "vor der Freitestung einen Antigentest zu Hause zu machen und nur bei einem negativen Ergebnis eine behördliche Teststraße aufzusuchen".