Todesfälle in Pflegeheimen: "Das Testen ist zu wenig effektiv"

Besucher müssen geimpft oder genesen und PCR-getestet sein – in der Regel sind zwei Besucher pro Tag erlaubt, teilweise auch mehr. „Wir können aber Heimbewohner, die das Haus vorübergehend verlassen, nicht zu einem Test verpflichten.“ Generell zeige sich bei Omikron, dass Ansteckungen nicht so leicht zu vermeiden sind: „Cluster werden oft erst per Zufall durch Routinetests erkannt. Zu Sterbefällen kommt es vornehmlich bei Nicht-Geimpften und Menschen, die auf eine Impfung nicht ansprechen.“

Bei Geimpften seien die Sterbezahlen aber deutlich geringer. "Wir können Omikron nicht mehr komplett aus den Heimen heraushalten, aber überall dort, wo die Impfrate hoch ist, können wir mit der Situation sehr gut umgehen."

„Das Testen ist ein Mosaikstein, der aber – als Momentaufnahme – zu wenig effektiv ist“, sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger. Und gelegentlich „werden da wegen des Personalmangels beide Augen zugedrückt, man gibt sich mit Antigen-Tests zufrieden. Wenn man wirklich die offene Flanke möglichst effektiv schließen will, dann muss eine sofortige Impfpflicht für das gesamte Gesundheits- und Pflegepersonal verordnet werden.“