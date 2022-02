Warum Wildtiermärkte so gefährlich für weitere Pandemien sind

Zu wenig Umweltschutz, tu viel Kontakt mit Tieren

Chris Walzer, Professor für Wildtierkunde der Vetmeduni Wien und Abteilungsleiter Gesundheit bei der Wildlife Conservation Society in New York, befasst sich schon seit Beginn der Pandemie mit der aktuellen Zoonose.

Er sagte bereits 2020 zum KURIER: "Das Virus stammt ganz fix von der Chinesischen Hufeisennase (eine Fledermausart, Anm.). Über welche Zwischenstufen und in welchem Zeitrahmen zum Menschen gelangte, ist aber nach wie vor offen."

Seit Jahren warnt der Experte davor, dass Naturschutz nicht ernst genommen wird und der Mensch zu viel Kontakt mit Tieren hat. Denn das Vordringen des Menschen in natürliche Lebensräume begünstigt den Austausch von mutierten Viren und Bakterien.

Doch nicht nur unnatürliche Berührungspunkte zwischen Mensch und Tier sind eine Gefahr für das Entstehen von Krankheiten über Arten hinweg. "Wo Wildtiere auf engstem Raum gehalten werden, können sich Viren vermischen", nennt der Tierarzt den "künstlichen Kontakt" als weiteren Grund.

Märkte idealer Nährboden für pathogene Erreger

Am Markt in Wuhan wurde von Biberratte über Pfau und Krokodil bis Skorpion alles verkauft. Proben, die auf dem 50.000m² Areal gesammelt wurden, zeigen einen Mix an Kot, Urin, Speichel, aber auch Blut vom Schlachten von unterschiedlichsten Tieren auf.

Umschlagplätze dieser Art sind idealer Nährboden für die Verbreitung und Rekombination pathogener Erreger, so Walzer.

Wildtiere in Wildnis lassen

Tierärzte und Virologen sind überzeugt, dass der Ausbruch weiterer Pandemien durch Zoonosen nur eine Frage der Zeit ist. Aber: "Die Übertragungswege können minimiert werden", betont Walzer. Prävention gelingt am ehesten, wenn Menschen Wildtiere in der Wildnis und der Natur ihren Raum lassen.