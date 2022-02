Hohes Tempo, Quote im Mittelfeld

Die Antwort darauf lässt sich vor allem durch zwei Faktoren begründen: die tatsächliche Impfquote und die starke Ausbreitung von Omikron.

Zwar war Israel beim Impfen schneller als viele andere Länder. Das hohe Tempo und der Forschungsfortschritt lassen aber in den Hintergrund rücken, dass die Durchimpfungsrate in Israel nicht höher ist als etwa in Österreich. 72,6 Prozent der Menschen in Israel haben mindestens eine Impfung erhalten, hierzulande sind es 75,8 Prozent, die mindestens einmal geimpft wurden.

Die Auffrischungsimpfung haben in Israel bisher 55,1 Prozent erhalten. In Österreich wurde ebenfalls nur jeder Zweite (51,4 Prozent) bisher geboostert.

Die Durchimpfungsrate ist in Israel also in etwa vergleichbar mit jener in Österreich, das Land ist nicht – wie häufig angenommen – im Spitzenfeld. Innerhalb der EU sind in Portugal bisher die meisten Menschen geimpft: 94,5 Prozent haben dort bisher zumindest eine Impfung erhalten, gefolgt von Malta (90,3 Prozent) und Spanien (87,6 Prozent). Bei den Dreifachgeimpften liegt Malta mit 64,8 Prozent vorne, gefolgt von Dänemark (61,8 Prozent) und Belgien (58,3 Prozent).