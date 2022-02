Corona: Wie gut ist man nach einer Omikron-Infektion geschützt?

Wie wahrscheinlich ist es, sich zweimal mit Omikron zu infizieren?

"Bei nur Omikron-Genesenen ohne Impfung und frühere Infektion ist das aufgrund der niedrigen Antikörperkonzentration etwas, womit man rechnen muss", sagt von Laer. "Generell sind BA.1 und BA.2 nahe verwandt und wahrscheinlich schützen bei Geimpften Antikörper gegen BA.1 auch gegen BA.2, aber noch gibt es keine endgültige Antwort darauf."

Noch gibt es wenig Daten dazu. Der dänische Virologe Anders Fomsgaard warnte vor übertriebener Sorge. Er geht nicht davon aus, dass sich eine Vielzahl von Menschen in kurzer Zeit erneut infizieren, auch wenn dies beobachtet werden müsse. Dänemark ist das Land mit der stärksten Verbreitung von BA.2 – die kleine Schwester von BA.1 sorgt dort bereits für 79 Prozent aller Neuinfektionen. Der österreichische Genetiker Ullrich Elling schrieb auf Twitter, dass, wer an der ersten Omikron-Variante erkrankt ist, eher nicht durch BA.2 erkranken werde. Mit jeder Konfrontation durch Impfung oder Infektion baue das Immunsystem eine breitere Antwort auf, wodurch die Wahrscheinlichkeit für mildere Verläufe steigt.

Eine Studie der University of California, in der verglichen wurde, wie gut die Antikörperbildung nach Omikron- und Deltainfektionen erfolgte, zeigte, dass es auch nach einer durchgemachen Omikron-Infektion zu einer neuerlichen Ansteckung kommen kann. Die Forscher fanden heraus, dass bei leichtem bis mittlerem Verlauf weniger Antikörper gebildet werden als bei schwerer Erkrankung. Wird das Immunsystem nicht ausreichend stimuliert oder ist es geschwächt, etwa durch Medikamente, macht dies eine Reinfektion wahrscheinlicher. Die Reinfektion ist auch abhängig von der Virenlast, der man ausgesetzt wird – ist diese hoch, erhöht das die Wahrscheinlichkeit dafür, sich erneut anzustecken. Britische Daten zeigen, dass die Reinfektionsrate seit Anfang Dezember deutlich gestiegen ist. Das betrifft vor allem Personen, die mit Delta infiziert waren und sich nun mit Omikron infizierten.

Gilt das für Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen?

Schwere Erkrankungen sind unwahrscheinlich, wenn das Immunsystem bereits Kontakt mit dem Virus hatte – durch vollständige Impfung und/oder Genesung. Geimpfte und Genesene von früheren Varianten, die sich mit Omikron infizierten, sind vor einer neuerlichen Infektion besser geschützt als Ungeimpfte, die sich einmalig mit der Omikron-Variante ansteckten. Jeder Kontakt mit dem Virus verbessert die Immunantwort für kommende Kontakte. Die Wahrscheinlichkeit zu erkranken, ist für Geimpfte und Genesene geringer als für Ungeimpfte, aber eben nicht Null.

Was ist mit Kindern?Shelly-Ann Alandy, eine Kinderärztin aus den USA, berichtet auf Twitter von Kindern in ihrer Praxis, die sich innerhalb von 30 Tagen erneut mit Omikron infizierten, dazwischen aber negativ getestet wurden. Wie auch bei Erwachsenen gibt es zu diesen und ähnlichen Einzelfallberichte bisher keine Studien, die zeigen, ob Kinder sich nach einer Omikron-Infektion erneut anstecken können bzw. in welchem Zeitraum danach. Bisher ist für Kinder unter fünf Jahren kein Impfstoff zugelassen. In Österreich sind 12,63 Prozent der Null- bis Elfjährigen zweimal geimpft.