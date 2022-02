Gewalt durch Impfgegner: Ärztin muss sich mit Bodyguard schützen

Die junge Medizinerin ist mit Menschen konfrontiert, die sie provozieren und "Schaden anrichten wollen", weil Kellermayr als Ärztin für Impfgegner als eine von "denen" gilt. Eine, die impft und die Impfung für wichtig befindet. Eine, "die es zu bekämpfen gilt", wie sie schreibt. Sie hat eigens einen bewaffneten Sicherheitsmann engagiert, der im Ernstfall einschreiten kann.

Versteckte Tonaufnahmen

Im Twitterthread berichtet sie vom unguten Zusammentreffen mit einem Patienten: "Den Personenschützer hat er heute als solchen erkannt. Er meinte zu ihm, dass dieser Schutz schon notwendig sei und er das verstehe, denn er sei ja selber auch sehr 'aufbrausend'."

Kellermayr beschreibt, dass der Patient beim Hineingehen in die Ordination die Tonaufnahme auf seinem Handy startete, zwar versteckt, aber die Ärztin hat es bemerkt - auch weil sie dies schon von ihrer Tätigkeit in der Impfstraße kennt. "Ein Teil von mir ist erleichtert, denn nun weiß ich, was er vorhat. Er wird kein Messer zücken, hier und jetzt ist also niemand akut bedroht, der Bodyguard, der vor der Türe steht, wird seine Waffe stecken lassen können."