Wer sind die Impfgegner? Wem es gegen den Stich geht

Die Esoteriker

Sie vertrauen auf „körpereigene Heilkräfte“ und reduzieren die Impfkampagne auf reine „Geschäftemacherei der Pharmaindustrie“.

Selbst Methoden aus der „neuen Germanischen Medizin“ (berüchtigter Vertreter war Geerd Hamer, der Krebs auf rein psychischer Ebene besiegen wollte) finden Platz in ihren Überlegungen. Völlig ins rechte Eck Gerutschte glauben an die Nazi-These von der „natürlichen Auslese“.

Die Opfer

Sie sehen sich als „Andersdenkende“, die nun mit „Hass verfolgt“ würden. Sie betrachten Impfappelle ihrerseits als „Hetze und Spaltung der Gesellschaft“, fordern „Toleranz“. Sie schrecken nicht davor zurück, sich als „neue Juden“ zu bezeichnen und sprechen von „Faschismus“.

Die Trotzigen

„Mit mir nicht. Es reicht.“ So oder so ähnlich klingt es, wenn die Impfablehnung zu einer neuen persönlichen Identität verhilft.

Für die Politologin und Psychotherapeutin Kathleen Höll hat vieles davon mit einer Sichtbarwerdung von Subkulturen zu tun, die ihrer Stimme nun in digitalen Medien Raum geben können. „Gruppen, die bisher keine Stimme in der Politik hatten, können sich vernetzen und einander gegenseitig in ihren Blasen hochpushen.“ Psychologin Ulrike Schiesser ergänzt: „Leute, die die ganze Zeit getan haben, was ihnen vorgeschrieben wurde, nehmen sich jetzt die Freiheit, Nein zu sagen.“

In einer deutschen Studie gaben 18 Prozent der Befragten an, das Verweigern der Impfung sei eine Möglichkeit, ihre politische Unzufriedenheit auszudrücken.

Die Verschwörungstheoretiker

Die Pharma-Industrie, Bill Gates, oder die Regierung: Überall lauern Feinde. Woher kommen diese Fantasien? Digitale Gegenaufklärung, persönliche Kränkungen und kein Ansprechpartner. Höll: „Was das Misstrauen gegen die Politik betrifft – da ist ja, ganz allgemein gesprochen, durchaus was dran. Daher kommen diese Betrugsfantasien der Menschen. Das Gefühl, ich werde übers Ohr gehauen, ist ein ganz massives. Wo sollen diese Fantasien sonst landen?“