Warum die Impfquote in der Schweiz so niedrig ist

Es liegt aber nicht allein an solchen Aufenthalten: Die Impfkampagne in der Schweiz erreicht den albanischen Teil ihrer Bevölkerung nicht ausreichend. Aus sprachlichen und kulturellen Gründen konsumieren viele dieser Menschen kosovarische Medien. Im Kosovo begann man jedoch erst am 15. Juni mit dem Impfen, dementsprechend wurde auch nicht dazu aufgerufen. Zudem findet man in diesen Medien keine Informationen darüber, wo und wann man sich in der Schweiz impfen lassen kann oder dass es kostenlos ist.