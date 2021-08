Sie haben bereits Anfang Juni mehr Schulabmeldungen befürchtet, weil sich Eltern wegen der Corona-Maßnahmen sorgen. Jetzt ist es eingetreten, die Zahl ist stark gestiegen.

Das ist leider ein Trend. Manche, weil sie Maßnahmen wie Masken und Testen ablehnen. Andere, weil sie unzufrieden sind, wie es letztes Schuljahr abgelaufen ist. Sie fühlen sich alleingelassen und wollen es selbst in die Hand nehmen.

Wie wirkt sich das auf die Kinder aus?

Die Stoffvermittlung ist weniger das Problem. Aber es kommt häufig zu einem Defizit beim sozialen Lernen. Es ist wichtig für Kinder, vielfältige soziale Kontakte zu haben, Konflikte in der Klasse auszutragen und mit anderen Denkweisen konfrontiert zu werden.

Was kann man Angehörigen von Verschwörungsanhängern raten?

Zuerst muss man abklären, wie sehr jemand da reingekippt ist. Manchmal hat der Betroffene nur irgendwas gehört und gibt es unreflektiert wieder. Dann sollte man freundlich das persönliche Gespräch suchen und ihn mit Fakten konfrontieren. Ist er schon stark abgerutscht, helfen keine Fakten mehr. Da ist es besser, die Motive der Person zu eruieren. Und dann gibt es die absolute Grenze, wo keine Toleranz mehr angebracht ist. Wenn es menschenverachtend, boshaft oder antisemitisch wird. Verschwörungstheorien landen generell schnell beim Antisemitismus. Es ist wie ein Flussbett, in dem alle anderen Theorien früher oder später landen. Antisemitismus ist die Mutter der Verschwörungsmythen, ebenso der Antifeminismus – man denke an die Hexenverfolgungen.

Gibt es auch welche, die von Verschwörungstheorien wieder wegkommen?

So etwas gibt es immer wieder. Zum Beispiel, weil der Partner Druck macht. Oder weil es unglaubwürdig wird, wenn seit Monaten das Ende der Welt prophezeit wird, aber noch immer nichts passiert ist. Manche merken auch, dass es ihnen nicht gut tut. Diese Welt ist sehr belastend. Sie glauben in einem Staat zu leben, der ihnen nur Böses will. Viele schämen sich danach, dass sie so hineingekippt sind, Familien und Freundschaften daran zerbrochen sind.

Was kann die Gesellschaft dagegen tun?

Es gibt einen harten Kern, der größer und radikaler wird. Das sind Menschen, die zuletzt auch den Staat ablehnen. Da braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen für den Schutz aller. Sie sehen sich in der Opferrolle, die ihnen dann das Recht gibt, aggressiv und immer gewaltbereiter aufzutreten. Sie erzeugen Feindbilder wie Journalisten, Pharmafirmen und Juden, gegen die sie zunächst mit verbaler Gewalt auftreten, die aber auch in Anschläge münden kann. Diese Entwicklung ist beunruhigend.