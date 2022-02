Nach Skepsis werden auch die Bekenntnisse zur Impfpflicht wieder lauter

Für den Herbst vorbereitet

Unterstützung kam bei dem Online-Gespräch von der steirischen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP): "Die Impfpflicht ist notwendig, weil wir auf den Herbst gut vorbereitet sein müssen." Sie bezieht sich damit auf den Vorwurf des Vorjahres, dass die Regierung in den Sommerschlaf gegangen sei. Man habe die Omikron-Welle ganz gut überstanden, auch weil man in der Steiermark so gut durchgeimpft sei, so Bogner-Strauß.

Reich sagte auf entsprechende Medienfragen weiters, es werde weitere Impfkampagnen geben. Diese Aufgabe liege bei der Gecko. Seit Februar sei da auch eine neue Agentur dabei, um eine neue Kampagne aufzusetzen. "Diese wird viel zielgruppengerichteter sein", so Reich. Ausgespielt werde dies Kampagne auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen und in spezifischen Medien, die "in unserem Alltag nicht so präsent sind", sagte die Generaldirektorin.