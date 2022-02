Corona-Demo am Wiener Heldenplatz doch nicht untersagt

Die Polizei hat am Donnerstag den für heute, Freitag, geplanten "Konvoi der Freiheit" der Corona-Maßnahmengegner mit rund 3.000 Fahrzeugen untersagt. Noch am Donnerstagnachmittag hieß es, dass auch die Abschlusskundgebung am Heldenplatz ab 18 Uhr ebenfalls untersagt wurde. Das ist jedoch nicht der Fall.

Wie Polizeisprecher Christopher Verhnjak auf KURIER-Anfrage bestätigte, ist die Corona-Demo am Heldenplatz von 18 bis 22.30 Uhr angezeigt und genehmigt. Schon ab 12 Uhr dürfen die Demonstranten dort ihre Bühne aufbauen.