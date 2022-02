Proteste: Mit Stau gegen den Staat

In den kommenden Tagen müssen sich Fahrer in Wien mit sehr viel Geduld wappnen. Autobahnen und wichtige Straßen könnten von Klima-Aktivisten im Frühverkehr blockiert werden. Des Weiteren könnte es am Freitag wegen einem „Freiheitskonvoi“ der Corona-Maßnahmengegner zu chaotischen Szenen wie zuletzt im kanadischen Ottawa kommen. Doch wer steckt hinter diesen Aktionen?

Anfang der Woche haben sich einige wenige Klima-Aktivisten mit Händen an der Fahrbahn festgeklebt. Auf ihren Plakaten stand „Essen retten – Leben retten“. Zuerst wurde am Montag der Gürtel in beide Richtungen auf Höhe des Westbahnhofs blockiert. Einen Tag später wurde der Verteilerkreis in Favoriten gesperrt. In beiden Fällen wurden die Aktionen von Mitgliedern der in Österreich wenig bekannten Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ organisiert.