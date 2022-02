Demo-Konvoi der Corona-Maßnahmengegner in Wien untersagt

Für den Freitag planten Corona-Maßnahmengegner in Wien den "Freedom Convoy" (z. Dt.: Konvoi der Freiheit) mit Autos und Lkws, als eine Art österreichische Version der Corona-Proteste im kanadischen Ottawa. Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei den Konvoi in Form von Autokorsos jedoch untersagt.

Die Veranstalter sprachen von 2.500 bis 3.000 Fahrzeugen, die in zwei Autokorsos jeweils von aus Schwechat und vom Praterstern die Innenstadt lahmlegen sollten. Die Polizei hat den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht.