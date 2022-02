1.400 Klassen in Österreich wegen Corona geschlossen

An den Schulen sind am ersten PCR-Testtag der Woche am Montag im Burgenland und in Oberösterreich jeweils deutlich mehr positive PCR-Tests als in der Vorwoche verzeichnet worden. In Oberösterreich wurden laut Bildungsministerium 1.789 Infektionen registriert (in den beiden Vorwochen waren es 292 bzw. 568), im Burgenland 266 (21 bzw. 72). Österreichweit sind rund 1.400 Klassen bzw. fünf Schulen geschlossen - Wien und Niederösterreich haben allerdings derzeit Semesterferien.