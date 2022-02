Was Lifebrain nach den Alles-Gurgelt-Tests machen wird

Sollten die Gratis-PCR-Tests in Wien eines Tages nicht mehr gebraucht werden, kann die Stadt den Vertrag mit Lifebrain binnen sechs Wochen kündigen. „Das ist unser unternehmerisches Risiko“, räumt Havel ein. „Wir glauben nicht, dass das so kommen wird, aber niemand kann in die Zukunft schauen.“ Doch Cerba HealthCare, der französische Mutterkonzern von Lifebrain, der 2,5 Milliarden Euro umsetzt, hat schon genaue Pläne, was aus dem Großlabor in Wien-Penzing künftig werden wird.

„Sobald die Pandemie vorbei ist, ist geplant, den Standort in Wien als genetisches Kompetenzzentrum auszubauen, weil wir so viel qualifiziertes Personal haben“, sagt Havel. Dabei geht es etwa um Untersuchungen, durch die Gendefekte erkannt werden können. Diese Gen-Untersuchungen sollen für den gesamten Cerba-Konzern in Wien durchgeführt werden und der ist nicht nur in Frankreich Platzhirsch, sondern auch in Afrika und Arabien tätig. Insgesamt in 50 Ländern. „Dann könnten wir eine Vielzahl der Arbeitsplätze in Wien halten“, sagt Havel. In Wien-Penzing beschäftigt Lifebrain 1.700 Mitarbeiter.