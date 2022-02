Telefonische Krankschreibung bis Ende April verlängert

Angesichts der konstant hohen Zahl an Corona-Infektionen wird die telefonische Krankmeldung bis Ende April verlängert. Das habe die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) auf Basis einer Obmannverfügung beschlossen, wie es in einer Aussendung am Freitag hieß. Die Maßnahme solle das Risiko für Versicherte sowie Vertragspartner und Vertragspartnerinnen reduzieren.

Die telefonische Krankschreibung war im vergangenen Juni abgeschafft, nach heftiger Kritik der Ärzteschaft und erneut steigenden Corona-Zahlen Mitte September aber wieder eingeführt worden.