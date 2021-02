Lockdown-Ende: Lockerungen im Detail + die neuen Testregeln

Die Oberstufen und Berufsschulen kehren in Schichtbetrieb zurück. An zwei Tagen pro Woche werden die Schüler in der Schule sein. An den anderen Tagen im Distance Learning. Für die Maturaklassen erklärt Faßmann: "Wir werden den Schulen die Möglichkeit geben, die Maturaklassen öfter in die Schule zu holen."