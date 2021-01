So hat sich die Wiener Bevölkerung im Corona-Jahr 2020 verändert

Die fetten Jahre sind endgültig vorbei. So könnte man die jüngsten Entwicklungen in der Wiener Bevölkerungsstatistik zusammenfassen: Zwar gibt es weiterhin ein Wachstum – mit einem Plus von 10.000 Personen (oder 0,5 Prozent) war es im abgelaufenen Jahr 2020 aber niedriger als noch 2019 und deutlich geringer als in den Boom-Jahren zwischen 2012 und 2017 (siehe Grafik).

Insgesamt lebten somit mit Stichtag 1. Jänner 2021 rund 1,92 Millionen Menschen in der Stadt, die mit dem Brexit zur fünftgrößten der EU aufgerückt ist. Diese Daten präsentierten am Freitag die Experten der MA 23 (Wirtschaft, Arbeit, Statistik).

Die wichtigsten Trends: