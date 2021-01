Fünfte Wiener Teststraße wird am Samstag in Liesing eröffnet

Die fünfte Wiener Coronavirus-Teststraße wird derzeit in Liesing eingerichtet und geht morgen, Samstag, in der Mittelschule Anton-Baumgartner-Straße 119 - also unmittelbar beim Wohnpark Alterlaa - in Betrieb. Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag mit. Geöffnet ist die neue Einrichtung täglich von 6.00 bis 21.00 Uhr.

Zur Teilnahme an den Schnelltests ist eine vorhergehende Anmeldung online oder telefonisch unter 1450 erforderlich. Ist der Antigentest positiv, kann anschließend ein PCR-Test in Anspruch genommen werden. Teststraßen gibt es in Wien bereits im Austria Center, in der Messe, auf der Donauinsel sowie in der Stadthalle. Weitere Standorte sollen folgen, hieß es heute.

Erste Teststraße im Süden der Stadt

"Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, ein Testzentrum nach Liesing zu holen. Damit sind kurze Wege zur Testung für die Liesingerinnen und Liesinger gesichert“, sagt Bezirksvorsteher Gerald Bischof. Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bekräftigt, wie wichtig es sei, dass sich die Menschen auch in der Nähe ihres Wohnortes testen lassen können.

"Liesing ist einer der bevölkerungsreichsten Bezirke Wien. Es ist uns ein Herzensanliegen, dass nun hier im Süden Wiens in einer verkehrsgünstigen Lage für viele Menschen eine leicht erreichbare Teststraße auf den Corona-Virus besteht. Wir setzen damit unsere Strategie der dezentralen Testmöglichkeiten der Stadt Wien fort. Es werden in nächster Zeit noch weitere Teststraßen eingerichtet, nicht zuletzt um die verpflichtende wöchentliche Berufstestung für alle Menschen in Wien, die davon betroffen sind, reibungslos zu ermöglichen“, so Hacker.