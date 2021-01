Rot-pinke Harmonie im tristen Corona-Alltag

Klima und Umwelt: In den kommenden fünf Jahren sollen knapp 400.000 m² an neuen Grünflächen in Form von Parks entstehen. Manche der Projekte sind schon länger in Umsetzung, etwa die Neugestaltung des Wanda-Lanzer-Parks auf der Wieden oder der Elinor-Ostrom-Park in der Seestadt Aspern.