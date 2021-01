Dolmetscher sollen bildungsferne Eltern unterstützen

Um sie ins Boot zu holen sind kurzfristig drei Maßnahmen geplant. Zum einen soll es an Schulen, in Kindergärten und in Bildungsgrätzeln (wo Betreuungs- und Bildungseinrichtungen mit außer-schulischen Einrichtungen dauerhaft zusammenarbeiten, Anm) Workshops und Seminare für Eltern geben, die die Orientierung im Schulsystem erleichtern. Auf Deutsch, bei Bedarf aber auch in den Muttersprachen der Eltern. Das könne auf Türkisch sein oder auch auf Somali, umfasse das Infoangebot der Stadt doch 24 Sprachen.

Weiters setzt die rot-pinke Stadtregierung auf Niederschwelligkeit in der Elternarbeit. Eltern müssen dafür also nicht zwangsweise in die Schule kommen. Ein adäquates Hilfsmittel könne hier der Videodolmetscher sein, der im Rahmen eines Pilotversuchs erst einmal im Bildungsgrätzel Brigittenau getestet werde, erklärt Wiederkehr.

Und auch rein finanziell setzt die Stadt den Hebel an: Mit 250.000 Euro Fördervolumen, das an Projekte ausgeschüttet werde, die die Effizienz der Elternarbeit erhöhen. Ein entsprechender öffentlicher Aufruf ist bereits erfolgt.

Kein verpflichtender Elternsprechtag

Eine Maßnahme vermisst man in der Aufzählung allerdings. Der verpflichtende Elternsprechtag inklusive Geldstrafe für renitente Eltern, den Wiederkehr noch vor Kurzem im KURIER-Interview in Aussicht stellte, ist vom Tisch.

Der sei „akut kein Thema“, erklärt der Stadtrat. Man forciere andere Maßnahmen und biete Eltern partnerschaftliche Alternativen an. Ein Weg, den zuletzt auch der SPÖ-nahe Bildungsdirektor Heinrich Himmer bevorzugt hatte.