Migration und Schule: Was in anderen Ländern besser läuft

Werden sie auch weiche Faktoren untersuchen wie etwa die Einstellung zur Leistungsbereitschaft?

Im Projekt werden wir eher untersuchen, wie sich Merkmale des Schulklimas, also etwa die Qualität der Schüler-Lehrer-Beziehungen auswirken, und wie diese möglicherweise auch Effekte des gesamten Bildungssystems ausgleichen oder verstärken können.

Macht es einen Unterschied, ob Migranten in einem wirtschaftlich prosperierenden Gebiet leben oder in einem, das vom ökonomischen Abstieg gekennzeichnet ist?

Durchaus. Die wirtschaftlichen Umstände einer Region wirken sich auf unterschiedliche Weisen auf den Schulerfolg aus. Einerseits stehen in wirtschaftlich gut gestellten Regionen mehr Gelder für die Schulen zur Verfügung. Und tendenziell investieren Länder, denen es wirtschaftlich besser geht, auch mehr in ihr Bildungssystem. Davon können natürlich auch Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund profitieren.

Auf der anderen Seite beeinflusst die wirtschaftliche Lage der Region natürlich auch die Situation einzelner Familien. Oftmals treffen wirtschaftliche Krisen besonders stark Kinder mit Migrationshintergrund, da ihre Eltern häufiger in prekären Beschäftigungsverhältnissen stehen, eine höhere Jobunsicherheit haben und einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind. All das kann, auch vermittelt über geringe berufliche Erwartungen, dazu führen, dass sich migrationsspezifische Bildungsungleichheit in Regionen, die von ökonomischen Abstieg gekennzeichnet sind, verstärkt. Warum sollte ich in der Schule lernen, wenn ich davon ausgehe, dass ich auf dem Arbeitsmarkt ohnehin keine Chance habe?

Welche Auswirkungen hat der Kindergarten auf die Bildung?

Kindergärten werden zwar nicht im Fokus unserer Untersuchungen liegen, jedoch schauen wir uns sehr wohl die Entstehung von Ungleichheiten im Grundschulbereich an. Bildungsungleichheiten entstehen oft früh im Bildungssystem. Ein gutes Beispiel dafür ist die Beherrschung der Unterrichtssprache. Wenn sie die Unterrichtssprache nicht beherrschen, ist es schwer, in der Schule etwas zu lernen. Bisherige Studien deuten darauf hin, dass die Kompensation sprachlicher Defizite besonders gut am Anfang des Bildungsweges gelingt und somit auch den späteren Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund positiv beeinflussen kann. Denn umso früher sie mit einer Sprache in Berührung kommen, umso einfacher lernen Sie sie.

Werden Sie auch verschiedene Migrantengruppen untersuchen? Einigen Kulturen wird ja nachgesagt, dass dort die Bildung einen höheren Stellenwert hat.

Ja. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, vor allem aus den USA, die sich damit beschäftigen. So wird asiatisch-stämmigen Personen nachgesagt, dass sie Bildung einen sehr hohen Stellenwert beimessen und dass das zu ihrem überdurchschnittlich guten Abschneiden in der Schule beiträgt. Im Forschungsprojekt werden auch wir verschiedene Herkunftsgruppen unterscheiden. Für uns ist dabei insbesondere die Frage interessant, ob dieselbe Herkunftsgruppe in verschiedenen Ländern unterschiedlich abschneidet. Gibt es Länder, in denen eine Herkunftsgruppe schlechter als die Schüler und Schülerinnen ohne Migrationshintergrund ist? Gibt es Länder, in denen dieselbe Gruppe besser als ihre Altersgenossen ohne Migrationshintergrund abschneidet? Und wie unterscheiden sich diese Länder? Die Beantwortung dieser Fragen kann uns helfen zu verstehen, warum Bildungsungleichheiten entstehen.

Soll die Studie auch Handlungsanleitungen für die einzelnen Länder geben?

Handeln kann nur die Politik. Als empirisch arbeitende Forscherinnen und Forscher glauben wir aber, dass es zu unseren Aufgaben gehört, gesellschaftliche Zusammenhänge so gut es eben möglich ist zu beleuchten. Wie politische Akteure dieses Wissen dann umsetzen, ist eine andere Frage und wird über öffentliche Debatten und Wahlen vermittelt. Aber Bildungssysteme sind nicht in Stein gemeißelt und können durch politische Entscheidungen verändert werden. Es ist daher wichtig zu verstehen wie Bildungssysteme mit Migrationshintergrund in Verbindung stehen und so zu ungleichen Schulleistungen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund führen.