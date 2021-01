Heinrich Himmer als Wiener Bildungsdirektor bestätigt

Seit 1. Jänner hat Wien wieder einen Bildungsdirektor. Offiziell bekannt gegeben wurde die Wiederbestellung von Heinrich Himmer aber erst am Donnerstag. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) habe den von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vorgeschlagenen Wirtschaftspädagogen für weitere fünf Jahre – also bis Ende 2025 – zum Chef der Schulbehörde bestellt, heißt es seitens des Ministeriums.

„Ich habe mit Heinrich Himmer in den vergangenen Jahren und gerade in der Corona-Pandemie sehr konstruktiv zusammengearbeitet“, betont Faßmann. „Er hat bewiesen, dass er Krisen wie die Corona-Pandemie und den schrecklichen Terroranschlag in Wien gut meistern kann.“

Schule so früh wie möglich öffnen

Auf Himmer, der seit 2017 Chef der Schulbehörde ist und davor als Lehrer sowie in der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) aktiv war, wartet eine Reihe von Herausforderungen. Nicht nur coronabedingt, aber auch.

So steht zurzeit die Frage im Raum, ob die Schulen nach dem Lockdown am 18. oder besser am 25. Jänner geöffnet werden sollen. Hier spricht sich Himmer ganz klar für den zurzeit anvisierten 18. Jänner aus. Eine gut funktionierende Schule müsse offen sein, erklärt er.