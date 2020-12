Elternsprechtage als Pflicht: Breite Mehrheit ist dafür

Für den ÖVP-nahen Bildungsexperten Andreas Salcher ist die Sprachbarriere kein Argument – sei diese beim Abholen von Sozialleistungen auf diversen Ämtern doch auch kein Problem.

"Zielgruppe sind nicht nur Migranten"

Salcher unterstützt Wiederkehrs Vorstoß zur Gänze. „Es gibt eine Mitwirkungspflicht der Eltern am Schulerfolg im Rahmen ihrer Möglichkeiten“, meint der Experte. Und diese solle – vergleichbar mit dem Modell des Mutter-Kind-Passes – an Sozialleistungen gekoppelt sein. Salcher betont aber, dass die Zielgruppe nicht nur migrantische Eltern seien: „Zielgruppe sind die bildungsfernen Schichten – und dazu gehören auch genug in Österreich Geborene.“

Als Baustelle nimmt Integrationsexperte Kenan Güngör die Elternarbeit an Wiener Schulen wahr. Obwohl die Androhung von Strafen („als letztes Mittel“) Wirkung erzielen könne, plädiert der Soziologe primär für eine Studie, die die Motive von Eltern, nicht zu Elternsprechtagen zu erscheinen, untersucht. „Erst mit diesen Daten können zielgerichtete Maßnahmen ergriffen werden.“