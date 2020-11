Rot-Pink: Die Pläne von Ludwig und Wiederkehr

Sie haben stets betont, wie gut Sie sich mit Birgit Hebein verstehen. Tut es Ihnen leid, dass sie kein Amt mehr hat?

Ludwig: Wir sind nicht pragmatisiert in der Politik. Wir dürfen in unseren Funktionen viel umsetzen. Aber das Gute an der Demokratie ist, dass diese Macht zeitlich begrenzt ist. Manchmal kommt das Ende überraschend.

Das Verhältnis zwischen Stadt und Bund war vor der Wahl nicht das beste. Ist Rot-Pink das Gegenmodell zu Türkis-Grün? Oder wird man wieder einen Schritt aufeinander zugehen?

Ludwig: Wir sind immer auf den Bund zugegangen. Wir haben in der Corona-Krise alle Maßnahmen der Bundesregierung umgesetzt, wir wollten nur rechtzeitig informiert werden. Das ist nicht passiert. Auch bei den Massentests werden wir wieder vom Kanzler vorab aus den Medien erfahren, was passiert – und am Schluss erst werden jene informiert, die die Maßnahmen umsetzen. Vor allem, wenn sie nicht der ÖVP angehören. Leider ist die Zahl der Infizierten in Österreich mittlerweile die weltweit höchste. So gut kann die Managementqualifikation der Bundesregierung also nicht sein. Es wird zu wenig auf Experten gehört.

Herr Wiederkehr, Sie haben im September dem SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Corona-Management „Tatenlosigkeit “ vorgeworfen und den Stadtrechnungshof eingeschalten. Gilt Ihr Befund heute noch?

Wiederkehr: Dass in Wien das Contact Tracing verbessert werden musste, war offensichtlich. Es wurden inzwischen viele Maßnahmen getroffen, um das Personal aufzustocken. Mittlerweile sind in Wien die Fallzahlen stabil. Man wird noch weitere Bemühungen treffen müssen. Dass die Pandemie so aus dem Ruder gelaufen ist, hängt vor allem mit dem Versagen der Bundesregierung zusammen.

War der harte Lockdown zum jetzigen Zeitpunkt eine richtige oder eine falsche Entscheidung?

Ludwig: Er wurde notwendig, aber wir hätten gar nicht in diese Situation kommen müssen. Und er war nicht durchdacht. Etwa die Schließung der Schulen, gegen die sich alle ausgesprochen haben außer dem Kanzler, der nur beweisen wollte, dass er sich – auch gegen seine eigenen Minister – durchsetzen kann.

Wiederkehr: Alle Experten sagen, dass der Unterricht weiter möglich wäre. Ich wäre dafür, dass die Schulen offen sind und unterrichtet wird. Was hier passiert, ist eine türkise PR-Show.