Nach der Wien-Wahl: Auftakt für die Sondierungen

Und natürlich von einem veritablen Auflauf von Fotografen und Kamerateams. Blieb das pinke Team auf dem kurzen Spaziergang vom Neos-Rathausklub ins Rathaus noch relativ unbehelligt, sah das vor dem Büro des Bürgermeisters schon ganz anders aus.

Schnittmengen

Neues war dann von Wiederkehr in seinem kurzen Statement vor Beginn des Gesprächs erwartungsgemäß nicht zu hören. Es gehe heute in erster Linie darum, auszuloten, ob eine "Reformkoalition möglich ist", sprich: wo es Gemeinsamkeiten und politische Schnittmengen gebe.

Man gehe sehr offen in dieses Gespräch, sagte Wiederkehr, der auch noch einmal die Kernforderungen der Neos betonte: Es brauche "gemeinsame Visionen" im zentralen Zukunftsbereich der Bildung, aber auch ein Mehr an Transparenz in Wien.