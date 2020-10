Start der Sondierungen: Drei Stunden mit dem Bürgermeister

Am Montag um 16 Uhr beginnt im Wiener Rathaus das Feilschen um die nächste Stadtregierung: Als erste sind die Wiener Neos zu SPÖ-Chef Michael Ludwig geladen. Drei Stunden sind für das erste Beschnuppern anberaumt, hört man. Und damit alle gleich wissen, wie es um die Machtverhältnisse in der Stadt bestellt ist, hat Ludwig die Neos-Abordnung nicht in einen Sitzungssaal bestellt – sondern gleich in sein großes Bürgermeisterbüro.

Dass er dort auch nach Abschluss aller Verhandlungen sitzen wird, ist unbestritten. Unklar ist, wer künftig Ludwigs kleiner Partner ist.

Überschneidungen

Aus dem Blickwinkel der SPÖ gibt es mit allen Parteien Überschneidungen. Die größten mit den Grünen, mit denen man in Kernthemen wie Gesundheit, Bildung und Sozialem im Wesentlichen auf einer Linie ist.

Das wiegt an sich schwerer als der mit unverhältnismäßig großem Getöse ausgetragene Konflikte rund um Verkehrsthemen. Wobei es auch beim Verkehr weniger um inhaltliche Differenzen als mehr um Stilfragen geht, die dazu führen, dass viele Rote nicht mehr mit den Grünen koalieren möchten. Sie stoßen sich am leichtfertigen, unakkordierten Vorpreschen von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.