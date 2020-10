Wiener Koalition: NEOS gehen mit dreiköpfigem Team in Sondierungen

Emmerling sei als Bildungs- und Verkehrssprecherin prädestiniert "für zentrale Punkte des Gesprächs", hieß es. Donig wiederum soll u.a. seine Erfahrungen aus den Regierungsverhandlungen in Salzburg und generell die "bundespolitische Sicht" einbringen.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte angekündigt, nächste Woche mit den drei als Regierungspartner in Frage kommenden Parteien ÖVP, Grüne und NEOS einmal Sondierungsgespräche führen zu wollen. Danach will Ludwig bekanntgeben, mit wem die Sozialdemokraten in vertiefende Koalitionsgespräche eintreten.