Rote Corona-Uneinigkeit: „Peter Hacker ist eben Peter Hacker“

„So kurz vor dem Wahltag hat das damals das Parteimanagement schon ordentlich zum Schwitzen gebracht“, erinnert sich ein Funktionär. „Nachhaltigen Schaden hat Hacker damit aber nicht angerichtet, sonst wäre er wohl nicht wieder Stadtrat geworden.“ Und zum jetzigen Wirrwarr in der Kommunikation: „Natürlich ist es nicht optimal, wenn es keine klare Linie gibt. Es wäre sicher vernünftig, sich intern künftig besser abzusprechen. Aber andere haben da noch viel mehr Butter am Kopf“, so der SP-Funktionär in Richtung Bundesregierung. Parteiinterne Empörung über Hackers jüngste Ausritte will er jedenfalls keine registriert haben.

„Peter Hacker ist eben Peter Hacker. Er nimmt sich einen großen Spielraum heraus“, formuliert es der SPÖ-nahe PR-Unternehmer Josef Kalina. Freilich: Dies werde ihm nur eingeräumt, weil er nach einem etwas holprigen Start die Pandemie aktuell relativ gut im Griff habe. „Hackers Management-Qualitäten sind schon sehr gut, wie man es etwa bei der Organisation der Testungen gesehen hat“, sagt Kalina.