Peter Hacker: "Lockdown ist nicht weiter notwendig"

Aber was könnte das konkret für Wien heißen?

Wenn nur Wien alleine auf Orange geschaltet wird, kann man sicherlich nicht große Handelsbetriebe, Möbel- und Baumärkte öffnen, sonst haben wir sofort alle Bewohner Niederösterreichs hier. Sehr wohl kann aber der kleine Schuster, der Friseur, das Nagelstudio und der Installateur öffnen. Es muss auch wieder möglich sein, zu zweit am Tennisplatz zu sein oder unter Einhaltung von Abstandsregeln und Präventionskonzepten ins Museum oder ins Theater zu gehen. Natürlich sollen die Öffnungen mit Hirn, Schritt für Schritt, erfolgen.

Diese Lockerungen sollen ab dem 25. Jänner erfolgen?

Selbstverständlich. Auch die Schulen gehören wieder geöffnet. Es braucht jedenfalls nachvollziehbare Maßnahmen. Was nicht nachvollziehbar ist: Monatelang hält sich die Bevölkerung einer Stadt und deren Umgebung an die Regeln und die Epidemiewerte sind entsprechend gut. Doch das ist völlig egal, Hauptsache man kann in Salzburg weiter Skifahren.

Wäre solche Lockerungen angesichts der neuen Virus-Variante nicht sehr leichtsinnig?

Wenn wir der Meinung sind, diese Mutation ist so gefährlich, dass das Land in einen vollkommenen Erdloch-Lockdown gehen muss, dann gibt es überhaupt kein Argument, auch nur einen einzigen Skilift in diesem Land zu betreiben. Es kann nicht sein, dass wir Skirennen aus der Schweiz übernehmen und gleichzeitig sagen wir, das Virus ist so gefährlich, dass wir weiter einen Lockdown brauchen – obwohl die epidemiologischen Fakten nicht dafür sprechen.