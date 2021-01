Skeptische Pfleger: Ungeimpft am Krankenbett

100 Bewohner leben in dem Heim. 47 Prozent von ihnen haben sich am Donnerstag impfen lassen, nach dem zweiten Impftag sollen es bis zu 60 Prozent sein. Das Pflegepersonal will bei der Impfquote mit den Bewohnern mithalten, heißt es.

Österreichweit liegt die Impfbereitschaft bei den Pflegern jedenfalls deutlich unter diesem Wert. Laut Verein Lebenswelt Heim, einem Dachverband von 650 Pflege- und Altersheimen in Österreich, wollen sich nur 35 bis 50 Prozent des Pflegepersonals gegen Corona impfen lassen. In den Wiener Pflegeheimen sind es etwa 50 Prozent. Ähnlich die Lage in den Spitälern.

Ärzte viel impfwilliger

Das ist äußerst wenig. Nicht nur im Vergleich mit der Impfbereitschaft der Ärzte – in den Wiener Gemeindespitälern liegt diese etwa derzeit bei 95 Prozent. Sondern auch, wenn man bedenkt, dass die Pflegebediensteten in Sachen Corona an vorderster Front kämpfen. Seit Monaten kümmern sich um jene, die besonders gefährdet sind. Und sind dabei selbst einem hohen Risiko ausgesetzt.

Warum also ist die Skepsis unter den Pflegebediensteten so hoch? Dafür gibt es viele Gründe. Manche sind eher profan, andere auch von der Politik verschuldet.