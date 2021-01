Experten: "Es ist klar, dass die Impfung einen enormen Nutzen hat"

Wesentlich zur Beschleunigung der Entwicklung habe beigetragen, dass es im Zuge der Pandemie zu einem weltweit so nie dagewesenen Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen gekommen ist. "Fehl- und Leerläufe wurden vermieden", sagte Wiedermann-Schmidt. "Aber es wurde nicht gehudelt." Und: Im Unterschied zu Großbritannien und anderen Ländern seien die in Europa zugelassenen Impfstoffe nicht per Not-Zulassung, sondern mit einem umfassenden und allen üblichen Qualitätsstandards entsprechenden Verfahren zugelassen worden. Das sei nur deshalb möglich gewesen, weil Forschungseinrichtungen und Behörden sich permanent und "rollierend" ausgetauscht hätten - auch das ist in "normalen" Zeiten in der Form nicht üblich bzw. machbar.