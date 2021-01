Hacker: "Es gibt keine Planungssicherheit"

Zudem gebe es eine völlig unklare Lage, was die Impfstoffe von Moderna angeht.

Wien orientiere sich an den fix zugesagten Liefermengen vom Bund, sagt Hacker auf Ö1. Jetzt wurde klar, dass auch fix zugesagte Liefermengen reduziert werden. Er sieht eine "dramatische Form der Mangelwirtschaft." Hacker stellt klar: "Es gibt keine Planungssicherheit."

Britische Mutation in Wien

Die britische Virusmutation bewege sich in Wien derzeit wohl zwischen 14 und 18 Prozent. Vor zehn Tagen wurde begonnen, alle positiven Proben zu screenen, so der Gesundheitsstadtrat. In den kommenden Tagen werde es mehr Daten geben.

Hacker sieht Öffnungsschritte weiter möglich

"Wir sehen einfach, dass wir Maßnahmen haben, wo es der Bevölkerung immer schwieriger fällt unseren Argumenten zu folgen." In ganz Österreich gebe es zudem bei der 7-Tage-Inzidenz zum Teil stark rückläufige Zahlen. Hacker plädiert weiter für Öffnungsschritte "mit Hirn".