Öffnung der Schule ab 8. Februar: Die drei Optionen des Ministers

In Wien und Niederösterreich haben die Semesterferien bereits begonnen, alle anderen Bundesländer starten eine Woche später. Offen ist jedoch, wie so oft in diesen Seuchenzeiten, wie es danach weitergehen wird. Die Bundesregierung will am Montag gemeinsam mit den Bundesländern und Experten die Möglichkeiten für Schul- und Handelsöffnung ausloten.

Im Schulbereich sind die Möglichkeiten, wie es weitergeht, aber ohnehin begrenzt. Drei Optionen hat Bundesminister Heinz Faßmann: