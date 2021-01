Der Rückstand auf die Impfnationen wird immer größer

Und das Tempo wird weiter erhöht: US-Präsident Joe Biden will es auf täglich 1,5 Millionen Impfungen bringen, derzeit liegt der Schnitt bei 1,1 Millionen.

Diese Woche kündigte Biden zudem den Kauf von 200 Millionen zusätzlichen Impfstoffdosen von Biontech/Pfizer und Moderna an. An der Menge mangelt es jedoch nicht, wohl aber an der Logistik: Von den 44 Millionen Impfdosen, die ausgeliefert wurden, wurden bisher rund 25 Millionen verimpft. In Israel gibt die rasche Impfkampagne weiter Grund zur Hoffnung: Von 715.425 Israelis, die zwei Dosen des Biontech/Pfizer-Präparats erhalten hatten, sind danach 371 positiv auf Corona getestet worden.

Das sind 0,04 Prozent der doppelt Geimpften, also eine bessere Wirkung als ursprünglich angenommen. Das Land ist in relativen Zahlen Impf-Weltmeister: 2,8 Millionen Bürger haben die erste und rund 1,5 Millionen bereits die zweite Impfdosis erhalten. Und das bei einer Bevölkerungszahl von neun Millionen.