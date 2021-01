Astra Zeneca: Noch offen, ob Ältere in Österreich damit geimpft werden

Doch in der EU packt man nun ganz andere Waffen aus: Pharmakonzerne müssen ab sofort ihre Ausfuhren aus der EU im Voraus anmelden – und könnten dann notfalls sogar gestoppt werden. Das zielt besonders auf mögliche Exporte nach Großbritannien ab. Denn das Ex-EU-Land hatte offenbar zuletzt sehr wohl Millionen Impfstoffdosen von Astra-Zeneca-Fabriken in der EU erhalten.

Mit diesen Exportkontrollen soll sicher gestellt sein, dass die benötigten Impfstoffe innerhalb Europas bleiben. „Leider handeln nicht alle Pharmaunternehmen im Geiste voller Transparenz“, sagte EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovskis. Generelle Exportbeschränkungen oder Exportverbote für Impfstoffe schloss er aus.

Doch auch mit zunehmendem Druck Europas auf Astra Zeneca und auch nach der Zulassung des Corona-Impfstoffes bleibt das Problem das alte: Es gibt in Europa zu wenig Impfstoff. Alle drei Unternehmen, deren Mittel in der EU verimpft werden dürfen, kämpfen mit Lieferschwierigkeiten. Als erstes EU-Land will Ungarn deshalb nicht länger warten und bestellte nicht nur russischen, sondern auch chinesischen Impfstoff. Auch in Tschechien wird überlegt, zusätzlich auf russisches Serum zu setzen.