Biontech verspricht mehr Impfdosen im zweiten Quartal

Biontech will im kommenden Quartal die Lieferung seines Covid-19-Vakzins an die Europäische Union erweitern. "Im zweiten Quartal können bis zu 75 Millionen mehr Impf-Einheiten an die EU ausgeliefert werden", schreibt Sierk Poetting, kaufmännischer Geschäftsführer und hoher Manager von Biontech.

"Um der gestiegenen weltweiten Nachfrage gerecht zu werden, planen wir, im Jahr 2021 zwei Milliarden Dosen unseres Covid-19-Impfstoffs herzustellen. Dafür werden wir die zuvor geplante Produktion von 1,3 Milliarden Impfdosen um mehr als 50 Prozent steigern. Die Maßnahmen, um unsere Produktionskapazitäten zu erweitern, laufen nach Plan."

Herstellerlizenz für Marburg

In der Aussendung heißt es, dass vor allem die Anpassung der Produktionsprozesse im Pfizer-Werk im belgischen Puurs erfolgreich abgeschlossen sei. Außerdem habe die Produktionsstätte in Marburg eine Herstellerlizenz erhalten. Dort soll die Produktion im Februar beginnen.

Biontech will sein eigenes Produktionsnetzwerk in Europa von drei auf auf aktuell 13 Partner (inklusive Marburg) erweitert haben und kontinuierlich ausbauen. Derzeit arbeite man daran, die vertraglich festgelegte Lieferung der vollen Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal sicherzustellen.