Nur rund 50 Prozent des Gesundheitspersonals will sich fix impfen lassen

Die Impfwilligkeit bei Mitarbeitern in Gesundheits- und Pflegeberufen steigt zwar - befindet sich aber nach wie vor auf überraschend niedrigem Niveau.

Wie eine im Rahmen einer Basisstudie getätigte Umfrage des SORA-Instituts (Sample: 422 Teilnehmer) ergeben hat, wollen 56 Prozent der Befragten, dass sich möglichst viele Berufskollegen gegen Covid-19 impfen lassen, um sich und Patienten bzw. Bewohner von Pflegeheimen vor dem Coronavirus zu schützen.

Ablehnung gleich hoch wie in Gesamtbevölkerung

Sich selbst impfen lassen will sich aber nur Viertel der in diesem Bereich Beschäftigten - exakt sind es 24 Prozent, 27 Prozent eher schon. Damit liegt die allgemeine Impfbereitschaft bei Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich bei 51 Prozent - es gibt somit keine empirischen Hinweise auf eine überdurchschnittliche Impf-Skepsis bei Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen. Sicher nicht infrage kommt in diesem Berufsfeld die Impfung für 27 Prozent, womit die dezidierte Ablehnung ungefähr gleich groß ist wie in anderen Berufen.