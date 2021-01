"Viele Leute sind schon wuggi": Jetzt kommen erste Lockerungen

Man ist ja bescheiden geworden.

Nur noch acht Mal schlafen, dann öffnen wieder die Baumärkte. Das ist fast so aufregend wie früher, in dem anderen Leben, ein Trip in die Chinatown von Bangkok.

Am Montag, 1. Februar, wird man Näheres erfahren. Den ganzen Tag sind Beratungen angesetzt. Kanzler, Minister, Virologen, Infektiologen, Mathematiker, Ärzte, Landeshauptleute und Oppositionsführerinnen werden in wechselnder Besetzung die weitere Vorgangsweise besprechen.

Der Frontverlauf zeichnet sich im Vorfeld ab: Die Infektiologen warnen vor dem raschen Aufsperren, die Politiker warnen vor dem weiteren Zusperren.

In der SPÖ ist das Spannungsfeld deutlich sichtbar. Die Infektiologin an der Parteispitze, Pamela Rendi-Wagner, will, dass Handel, Dienstleister, Sport und Kultur geschlossen bleiben, nur die Schulen sollen ab 8. Februar öffnen dürfen. „Ich mahne zur Vorsicht“, sagt die SPÖ-Chefin bei einer Pressekonferenz am Samstag. Doch der ÖGB-Präsident ist anderer Meinung.