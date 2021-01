Erstmals Infektionen mit zwei Virus-Typen gleichzeitig

Brasilianische Forscher haben im Süden des Landes bei Infizierten zwei verschiedene Coronavirus-Typen - P.2 und B.1.1.28 - nachgewiesen. Ihren Angaben nach habe sie die ersten Menschen entdeckt, die sich gleichzeitig mit zwei verschienden Coronaviren angesteckt haben. Die Infizierten zeigten bislang milde Krankheitsverläufe.

In Brasilien, ein Land mit 210 Millionen Einwohnern, übersteigt die Zahl der Coronavirus-Fälle die Schwelle von neun Millionen. Das Gesundheitsministerium teilt mit, es seien in den vergangenen 24 Stunden 61.811 Infektionen registriert worden. In diesem Zeitraum seien 1386 Menschen mit oder an dem Virus gestorben.