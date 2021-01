Gesundheitsminister: Erstmals keine Grippewelle in Österreich

Erstmals seit Jahrzehnten bleibt Österreich in der heurigen Grippesaison von einer Influenzawelle verschont. Die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus "wirken auch gegen die Grippe und andere Erreger, die grippale Infekte verursachen", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

"Heuer gibt es erstmals seit Jahrzehnten bis dato keine Grippefälle in Österreich." Sonst war spätestens Anfang Februar die Grippewelle bereits in vollem Umfang ausgebrochen.

In den vergangenen Jahrzehnten gingen darauf alljährlich Hunderttausende Erkrankungen und Tausende Todesfälle zurück. Am schlimmsten, erinnerte der Minister, war die Grippesaison 2016/17 mit 4.400 Influenza-assoziierten Todesfällen. 2017/18 waren es 2.900 Grippetote, 2018/19 rund 1.400 und 2019/20 starben in diesem Zusammenhang 834 Menschen. Heuer hätten die Covid-19-Maßnahmen "erstmalig" die Grippewelle bisher vollständig unterbunden.

Dank Hygiene und weniger Reisen

"Die Zirkulation des Influenzavirus wurde einerseits durch die geltenden Hygienemaßnahmen, andererseits durch die weltweit eingeschränkte Reisetätigkeit massiv zurückgedrängt", sagte Anschober am Freitag in einer Aussendung.

"Ein zusätzlicher wichtiger Faktor sind die Schulschließungen, denn Kinder gelten bei der regionalen Ausbreitung der Grippewelle als primäre Multiplikatoren." In der Coronakrise "war es unser erklärtes Ziel, die gleichzeitige Zirkulation des Coronavirus und der Influenza zu verhindern. Dieses haben wir offensichtlich erreicht", betonte der Ressortchef. Die Influenza-Impfung wurde in der heurigen Grippesaison 2020/2021 erstmals in Österreich auch im kostenfreien Kinderimpfprogramm angeboten.