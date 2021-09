Kinderarzt: "Für Ungeimpfte fehlt mir jedes Verständnis"

Für "Spontan-Impfer" gibt es mit der Impfstelle im Kaufhaus Gerngross auf der Mariahilfer Straße eine weitere Möglichkeit zur Immunisierung gegen das Coronavirus. "Wir wollen damit unseren Beitrag leisten", sagte Gerhard Wohlmacher, der Center Manager des 1879 gegründeten Traditionskaufhauses, im Gespräch mit der APA. Aus Eigeninitiative wandte man sich an die Stadt Wien, weniger als eine Woche später wurde am heutigen Donnerstag kurz nach 10.00 Uhr der erste Stich gesetzt.

Ein Aufsteller weist am Eingang auf die Impfmöglichkeit hin, 17 Digital-Screens in Innenbereich zeigen ebenfalls an, dass es im ersten Stock, gleich nach der Rolletreppe, zur Impfung geht. Wohl an die 20 Personen nutzten die Möglichkeit bis zum frühen Nachmittag, kurz nach 13.00 Uhr waren es fünf Impfwillige an Ort und Stelle. Eine Frau der Generation 65 plus wollte wissen, wo es denn hier zur Impfung gehe. "Sonst kannst ja bald in kein Kaffeehaus oder sonst irgendwo mehr hineingehen", lautete ihre Befürchtung und Motivation zur Immunisierung. Auch eine 14-Jährige wählte den Weg zum "Stichtag" im Gerngross, wie auch ein Mittdreißiger, der gegenüber der APA aber sagte, dass er beim Erledigen seiner Besorgungen nur zufällig auf das Angebot aufmerksam geworden sei. Warum er sich nicht vorher impfen ließ? "Von so einem Angebot hab ich bisher nichts gewusst, und wegen des Delta-Virus ist eine Impfung wichtig", meinte er.