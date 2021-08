EU erreichte wichtiges Ziel bei Corona-Impfkampagne

Dafür gelte es, das Bewusstsein weiter zu schärfen und Falschinformationen zu bekämpfen. So gibt es zum Beispiel in Bulgarien massive Desinformation in den sozialen Netzwerken und weit verbreitete Vorurteile. Viele Menschen sind Impfgegner, auch Politiker wichtiger Parteien.

Von der Leyen forderte zudem dazu auf, stärkere Unterstützung für vergleichsweise arme Länder außerhalb der EU zu leisten. "Es muss noch mehr getan werden", sagte sie. "Die Pandemie ist noch nicht überwunden."

Österreich unter den Schnitt gerutscht

Während man in Österreich vor zwei Wochen noch über dem EU-Durchschnitt lag, ist die Zahl der Erststiche in den vergangenen Tagen deutlich gesunken. So ist Österreich auch unter den EU-Schnitt gerutscht.

In den einzelnen Bundesländern versucht man nun mit diversen Aktionen die Impfquote zu erhöhen.

