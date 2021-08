Dritte Impfung: Länder warten noch auf Vorgaben vom Bund

Niederösterreich macht den Anfang: In einem Pflegeheim in St. Pölten werden ab heute die ersten Corona-Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Das stellt den Startschuss für die dritte Impfrunde in Österreich dar.

Eigentlich gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Mitte August bekannt, ab dem 17. Oktober die dritte Runde im Impfkarussell starten zu wollen – also sechs bis neun Monate nach der Vollimmunisierung - doch ist in den Bundesländern aufgrund mangelnder Impfmotivation in der Bevölkerung genügend Impfstoff vorhanden, sodass man früher mit der Auffrischung starten kann.

Bei Risikogruppen mit der Auffrischung nicht erst neun Monate nach dem Zweitstich zu starten, sondern schon früher, macht epidemiologisch Sinn. Ende voriger Woche erst mahnte die Ärztekammer zur Eile und forderte "ehebaldigst" mit der dritten Runde der Durchimpfung zu beginnen. Und so geschieht es.