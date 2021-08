Niederösterreich startet mit dritter Impfrunde

Teststrategie

Zusätzlich soll auch die Teststrategie erweitert werden. In Niederösterreich wurden bis dato rund 14,4 Millionen Coronatests vorgenommen. Aktuell führen rund 200 Apotheken PCR-Tests durch. "Dieses Angebot wird in Zukunft durch 25 PCR-Gurgeltestautomaten in ganz Niederösterreich erweitert."

"Bei den Automaten wird man einen Test erhalten, den man anschließend direkt vor Ort oder zu Hause machen und dann wieder beim Automaten abgegeben kann. Das Ergebnis bekommt man anschließend per SMS“, erklärt Königsberger-Ludwig.