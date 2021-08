Coronavirus im Bezirk Krems: Familiencluster mit 18 Fällen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In Niederösterreich ist am Mittwoch erneut ein Corona-Hotspot bekannt geworden. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurde im Bezirk Krems ein 18 Fälle zählender Cluster im Zusammenhang mit einer Großfamilie registriert. Auslöser sei ein Reiserückkehrer gewesen.

Keine Zuwächse gab es hinsichtlich der Erkrankten in den Erstaufnahmestellen in Traiskirchen (Bezirk Baden) und Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha). Verzeichnet wurden hier weiterhin 21 bzw. acht nachweislich Infizierte.