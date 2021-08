Ladenschluss in der Wachau: Supermarkt in Personalnot

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Es ist eine idyllische Strecke, fährt man am Donau-Ufer in der Wachau entlang. Ein Heuriger reiht sich an den anderen, dazwischen Weinreben, eine malerische Kirche fast in jedem Ort. Doch etwas fehlt – zumindest, wenn man in der Region lebt: Supermärkte. Nun droht auch einer der wenigen Nahversorger, der „Nah&Frisch – Unser G’schäft in Rossatz“ (Bezirk Krems-Land) zu schließen. Es finden sich keine Mitarbeiter.

Schon der Eröffnung des Marktes waren viele Bemühungen im Vorfeld vorangegangen. 2014 wurde ein gemeinnütziger Verein in Rossatz-Arnsdorf gegründet, um das Geschäft führen zu können. „Wir sind eigentlich der letzte Nahversorger zwischen Mautern und Melk auf der ganzen rechten Wachauseite“, sagt Markus Schmelz, Obmann des Vereins und gewerberechtlicher Geschäftsführer des Nah&Frisch.