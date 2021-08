Dringend gesucht: Ein Nachfolger für den Babyelefanten

Wenn es um konkrete Schritte zur Erhöhung der Impfbereitschaft geht, hilft ein Blick nach Wien. Hier ist man besonders kreativ beim Ausdenken ungewöhnlicher Angebote. Es gibt Impfboxen, -boote und -busse, wo man sich unkompliziert ohne Voranmeldung immunisieren lassen kann. Seit Juli haben 78.162 Personen diese Spezial-Angebote genutzt, rechnet man im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) vor.

Der Löwenanteil (54.408) entfällt allerdings auf die große Impfstraße im Austria Center, wo es wiederholt Impfkampagnen gab, für die kein Termin erforderlich war. Von anderen derartigen Angeboten am erfolgreichsten war bis dato die Impfbox am Eingang zum Filmfestival am Rathausplatz, wo seit Anfang Juli 4.534 Menschen geimpft wurden. In die Lugner-City kamen 2.849, im Stephansdom ließen sich bisher 1.651 Personen impfen. Dieses Angebote starteten aber deutlich später.

Seit der Vorwoche nutzten in REWE-Supermärkten knapp 743 Menschen nutzten die Impfmöglichkeit. Je besser die Angebote in den Alltag integrierbar sind, desto besser kommen sie an. Dies gilt vor allem für die Supermärkte und Einkaufszentren.